Landtag, am Dienstag ist die Grazer Landstube beheizt. Die Fernwärme, ihre steigenden Kosten und die Versorgung von Graz schweißt die KPÖ in einer Dringlichen Anfrage zusammen.

Vorletzte Landtagssitzung des Jahres, draußen wird es winterlich. Aber "bleiben ab 2021 die Wohnungen kalt?", haken Werner Murgg und KPÖ in einer Dringlichen Anfrage an Vize-LH, Beteiligungsreferent Michael Schickhofer (SPÖ) nach.

Hintergrund: Stadt und Land bauen zwar die Fernwärme-Leitungen aus, aber hinter notwendigen, neuen Wärmelieferanten wie "Big Solar" stehen noch große Fragezeichen.

Ohne Mellach und den Verbund wird es nicht gehen. "Woher und zu welchem Preis soll ab 2020 die nötige Fernwärme bezogen werden?", möchte Murgg erfahren.

Weitere Themen

Zündstoff birgt auch der Antrag auf ein Nachtragsbudget (Anton Lang, SPÖ). Denn: Das Land, aber auch die Gemeinden, kommen mit den budgetierten Pflegemillionen nicht aus.

Das nutzen Sandra Krautwaschl und Grüne, um den Ausbau der mobilen Pflege und Tagesbetreuung zu fordern.

Lokal strittig ist ein Grundstücksverkauf in Stattegg (GU), der nun den Landtag erreicht. So wird der Alpengarten Rannach um 720.000 Euro verkauft und ein Teil der Statteggerstraße an die Gemeinde übertragen.

Nur noch Formsache dürfte das neue Gesetz für Lawinenkommissionen sein. Auch der Landesrechnungshofbericht über die Berater der Kages hat kaum Diskussionsbedarf.

Die Stefan-Hermann-FPÖ nimmt wiederum das Buch von Journalist Shams Ul-Haq zum Anlass, um ihre Forderungen an Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) aufzuwärmen.

