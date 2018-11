Landtag führte hitzige EU-Debatte. Am Nachmittag sind die Fernwärme, ihre steigenden Kosten und die Versorgung Inhalte einer Dringlichen Anfrage. Im Livestream.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mayer im Landtag © fp

Vorletzte Landtagssitzung des Jahres, draußen ist es winterlich. Heiß her ging es am Vormittag, als über den EU-Halbjahresbericht zu reden war.

EU-Parlamentarier Georg Mayer (FPÖ) beleuchtete Themen wie die EU-Trinkwasserrichtlinie, neue einheitliche Mautsysteme; Migration etc.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.