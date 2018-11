Nichts geht derzeit mehr für die Straßenbahnen am Grazer Hauptplatz. Eine kaputte Schiene muss geschweißt werden.

Bimstau bei der Keplerbrücke © KK

Wer derzeit auf die Straßenbahn setzt, um in oder durch die Grazer Innenstadt zu kommen, hat schlechte Karten."Es gibt ein Gebrechen am Herzstück der Weiche in Richtung Murgasse und Sackstraße", erklärt Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.