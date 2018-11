Eine Kehrtwende in der Verkehrspolitik fordert das neue Netzwerk, zu dem sich Grazer Mobilitätsinitiativen zusammengetan haben. Am Dienstag lädt man Gleichgesinnte zu einer "Parade" durch die Stadt.

Der Verkehr trägt mit Schuld an den bedenklichen Feinstaubwerten in der steirischen Landeshauptstadt © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Graz ist nach wie vor die Feinstaubhauptstadt Österreichs, auch die Stickoxidwerte geben keinen Anlass zur Freude. Vor diesem Hintergrund fordert das Netzwerk der Grazer Mobilitätsinitiativen ein rasches Umdenken und ein Kehrtwende in der Verkehrspolitik. In diesem Netzwerk haben sich im Sommer Initiativen wie "Menschen statt Autos", "System Change, not Climate Change" oder die "Radlobby Argus Steiermark" zusammengefunden.

