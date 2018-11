Facebook

Herzlich verbunden: Abt Philipp Heim und Bischof Wilhelm Krautwaschl © Alexander Danner

Bischof Wilhelm Krautwaschl segnete Sonntagnachmittag Philipp Helm, den neuen Abt des Stiftes Rein. Dabei überreichte er dem neuen Klostervorsteher die Regeln des heiligen Benedikts, einen Ring, die Mitra und den Hirtenstab. AltbBischof Egon Kapellari ging in seiner Predigt auf die wechselvolle Geschichte des Klosters in den vergangenen Jahrzehnten ein - verbunden mit der Hoffnung, das Stift mit Abt Philipp nun wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen.