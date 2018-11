Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Taubergung war nicht möglich © Jürgen Fuchs

Unterhalb von Schüsserlbrunn in Breitenau am Hochlantsch, jener kleinen Wallfahrtskapelle, die vor wenigen Tagen den dritten Platz in der Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" errungen hatte, gab es am Feiertag einen Bergrettungs- und Hubschraubereinsatz: