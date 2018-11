Der Oktober 2018 war nicht nur einer der zehn wärmsten in der Messgeschichte der Steiermark - er war in vielen Bereichen herausragend. Allerdings nicht nur im positiven Sinn ...

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Goldener Oktober: Die Sonne kam auch im Ennstal nicht zu kurz © Martin Huber

Er ist Geschichte, der Oktober 2018. Und was für eine! Die Steirer erlebten einen goldenen Herbst mit einem Viertel mehr Sonnenstunden – mit seinen Temperaturen brachte es der Oktober gar unter die wärmsten zehn der Messgeschichte. Im Süden war es aber viel zu trocken, im Norden regnete es dafür mancherorts in 24 Stunden fast so viel wie sonst in einem ganzen Monat. Besonders in Erinnerung bleiben werden die Windspitzen – im Finale gab es sogar Orkanstärke. Was dafür fehlte? Das war – abgesehen von ein paar zwischendurch angezuckerten Bergen– der Schnee. Aber sehen Sie selbst, die Zentralanstalt für Meteorologie hat uns einen Überblick zusammengestellt.

Mehr zum Thema Wetter in der Steiermark Föhn lässt goldenen Oktober bleiben

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.