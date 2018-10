Facebook

© Pilch T.

Es waren dramatische Minuten gestern gegen 13 Uhr in Gleisdorf (Bezirk Weiz): Im Haus einer Tagesmutter befanden sich gerade mehrere Kinder, darunter der Sohn der Frau. Dieser Bub, acht Jahre alt, marschierte in einem kurzen, unbeobachteten Moment in den ersten Stock. „Dort öffnete das Kind plötzlich ein Fenster, dann stürzte es vier Meter ab“, schildert ein Polizeibeamter.