Wasserpegel steigt: Murpromenade (auch Murinsel) teils gesperrt

Nach den Unwettern in der Nacht ist seit frühem Nachmittag ein Teil der Grazer Murpromenade gesperrt. Auch die Murinsel ist nicht begehbar. Weitere Sperren könnten noch folgen.

Nicht alle scheinen sich an die derzeitgen Sperren bei der Murpromenade zu halten © Rieger

Vorsicht gilt momentan rund um die Murpromenade im Grazer Zentrum. Derzeit ist aufgrund von erhöhtem Wasserpegel in der Mur die Strecke zwischen Augartenbrücke und kurz vor der Keplerbrücke - also die Abgänge Roseggerkai und Gründerzeitabgang - gesperrt aus Sicherheitsgründen nach dem Katastrophenschutzgesetz."Der Pegel steigt derzeit an", sagt Wolfgang Hübel, Leiter des städtischen Sicherheitsmanagement. Die Sperre gilt seit 13.15 Uhr. Hübel rechnet damit, dass weitere Sperren noch folgen werden. "Auch die Murinsel ist momentan abgeriegelt, da der Wasserstand stetig steigt."

Ursache sind die starken Unwetter und Regen in der Nacht im Norden von Graz Richtung Obersteiermark. "Wassermäßig sind wir beim Niederschlag grundsätzlich immer vom Norden abhängig", so Hübel. Die Dauer der Sperre lässt sich derzeit nicht absehen, aber "ein bis zwei Tage könnten es schon sein", so Hübel.