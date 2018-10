Facebook

In Eisbach-Rein waren einige Bäume umgestürzt © FF Eisbach-Rein

Durch heftige Orkanböen in der Nacht sind aktuell in der Steiermark Hunderte Haushalte ohne Strom. Auch Kärnten und Osttirol sind stark von den Unwettern betroffen und weite Teile derzeit von der Außenwelt abgeschnitten.



In Graz-Umgebung zeigt man sich beim Bereichsfeuerwehrverband hingegen erleichtert. Es hätten sich keine gröberen Vorkomnisse in der Nacht ereignet.

"In Eggersdorf gab es in der Nacht vereinzelt umgestürzte Bäume", sagt Gerhard Sampt vom Bereichsfeuerwehrverband GU - "aber wirklich nur vereinzelt", betont er. Am Dienstag in der Früh war wiederum in Gratwein-Straßengel ein Baum auf ein Hausdach gestürzt, man sei jedoch bereits am Bereinigen der Schäden. Außerdem betont man abermals: "Es war nichts Auffälliges, solche Dinge können sonst auch passieren", so Sampt.