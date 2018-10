Facebook

Christof Feilhofer (l.) und Harmen Ettema im neuen Freigeist © Christopher Jörgler

Stillstand hat keine Chance: Stück für Stück wird das Grazer „Brauquartier“ - das neue Areal für Wohnungen und Büros gleich neben dem Brauhaus Puntigam - fertiggestellt. Also feilt auch Christof Feilhofer mit Hingabe an Neuerungen: Mit seinem Freigeist Nummer zwei hat er hier eine Heimat gefunden, die er im Vergleich zur Nummer eins in der Klosterwiesgasse neu bespielt.

