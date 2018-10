Auch am zweiten Tag des EU-Ministertreffens in Graz sind manche Bereiche für Passanten tabu.

Auch heute wird die Polizei den Bereich rund um den Congress absperren © APA/ERWIN SCHERIAU

Das große Treffen der europäischen Verkehrs- und Umweltminister in Graz biegt am 30. Oktober in die Zielgerade. Die Folge: Auch der zweite Tag dieses "informellen Rats" findet unter größten Sicherheitsvorkehrungen statt.