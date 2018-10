Es ist so weit: In der Grazer Innenstadt wird die Weihnachtsbeleuchtung montiert. Und: So sieht der Fahrplan für den Grazer Advent aus.

Am Montag in der Grazer Stubenberggasse: Der Advent steht vor der Tür © Juergen Fuchs

Woran man sieht, dass in knapp zwei Monaten schon Weihnachten ist? An den Sternen, Glocken und Lichterketten, die in diesen Tagen in der Grazer Innenstadt montiert werden. Ja, es ist wieder so weit: Der Advent steht wortgetreu vor der Tür - die Stadt Graz lässt wieder die Weihnachtsbeleuchtung anbringen.

