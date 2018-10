Facebook

Dutzende Polizisten und Polizeiautos sind derzeit in ganz Graz zu sehen, die meisten von ihnen direkt im Zentrum rund um Schmiedgasse, Andreas-Hofer-Platz und Tegetthoffbrücke. Teilweise ertönen Sirenen, Blaulicht ist zu sehen. Dabei handelt es sich um keine Großrazzia, sondern um die Vorbereitungen zum informellen EU-Gipfel der Verkehrs- und Umweltminister. Die 57 Minister tagen am Montag und Dienstag, 29. und 30. Oktober, für Beratungen im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in Graz.