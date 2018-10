Oberösterreich Drei Schwerverletzte bei drei Kletterunfällen

Drei Kletterunfälle mit drei Schwerverletzten haben sich am Nationalfeiertag ereignet. Ein 36-Jähriger aus Bayern rutschte am Traunstein in Gmunden aus. Sein Absturz konnte nach 50 Metern gestoppt werden. Im Bezirk Kirchdorf stürzte ein 18-Jähriger 20 Meter ab, im Bezirk Steyr-Land fiel ein Kletterer rund sechs Meter in die Tiefe.