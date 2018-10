Weil die Stadt Milizsoldaten und deren Angehörige besonders unterstützt, wurde das Magistrat Graz am Rande der Heeres-Schau am Freitag vom Verteidigungsminister ausgezeichnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Simon Möstl

Am Nationalfeiertag präsentierte das Bundesheer nicht nur sein Können und seine Fahrzeuge in Graz, sondern hat auch zur Angelobung von 300 Rekruten auf den Hauptplatz geladen. Dafür war Verteidigungsminister Mario Kunasek eigens in die Landeshauptstadt gekommen. Im Gepäck hatte er auch eine Auszeichnung für die Stadt Graz, wie diese über Twitter bekannt gegeben hat.