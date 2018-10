Veranstaltungen 6 Event-Tipps: Was tun bei diesem Regenwetter?

Regen, Regen, Regen - aber das Wochenende kann trotzdem schön und abwechslungsreich werden, wie diese Tipps zeigen. Da lacht das Herz. Und die Sonne? Die sollte spätens am nächsten langen Wochenende wieder da sein ...

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Nach dem strahlend schönen Start in das lange Wochenende, müssen sich auch die Grazer in den kommenden Tagen mit einem feuchten Herbst-Wetter begnügen. Dabei ist mehr Niederschlag möglich, als in anderen Landesteilen, trotzdem kann vereinzelt die Sonne durchblinzeln.

Für den heutigen Samstag prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) immer wieder Regen über der Landeshauptstadt. Die Temperaturen pendeln sich bei 7 bis 18 Grad ein. Ähnlich bleibt es am Sonntag.

Auch die neue Woche beginnt laut derzeitigen Prognosen mit Regen, im Laufe des Montag sollte aber mehr und mehr die Sonne durchkommen. Die kommenden Tage verlaufen freundlich. Das nächste lange Wochenende in wenigen Tagen sollte also trocken verlaufen. Rund um Allerheiligen dominieren ein Mix aus Sonne und Wolken.

Das ändert aber nichts an diesem Regen-Wochenende, das trotz des ungemütlichen Wetters richtig schön werden kann. Die Kleine-Zeitung-Stadtredaktion hat dafür acht Event-Tipps zusammengetragen ...

6 Regen-Tipps für Graz La Strada & Cirque Noël goes Flohmarkt

Klingt eigenartig, ist aber so: Die beiden Institutionen räumen ihr Lager auf und verkaufen Kostüme, kleine Deko-Elemente, Discokugeln, Koffer und andere Requisten aus rund 20 Jahren.

27. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Reininghausstraße 5





Klingt eigenartig, ist aber so: Die beiden Institutionen räumen ihr Lager auf und verkaufen Kostüme, kleine Deko-Elemente, Discokugeln, Koffer und andere Requisten aus rund 20 Jahren. 27. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Reininghausstraße 5 Circus Roncalli

Seit über vier Jahrzehnten versucht dieser Zirkus die Balance zwischen Moderne und Tradítion. „Das neue Programm ist voller Überraschungen und emotionaler Höhepunkte. Es ist meine Circus-Vision für die kommende Tournee“, so Direktor und Roncalli-Gründer Bernhard Paul. Wenn das nicht vielversprechend klingt ...

27. Oktober, 15 und 19.30 Uhr; 28. Oktober, 14 und 18 Uhr, Messe Graz, Freigelände





Seit über vier Jahrzehnten versucht dieser Zirkus die Balance zwischen Moderne und Tradítion. „Das neue Programm ist voller Überraschungen und emotionaler Höhepunkte. Es ist meine Circus-Vision für die kommende Tournee“, so Direktor und Roncalli-Gründer Bernhard Paul. Wenn das nicht vielversprechend klingt ... 27. Oktober, 15 und 19.30 Uhr; 28. Oktober, 14 und 18 Uhr, Messe Graz, Freigelände Hin und Weg

Damit auch die kleinen Grazer "hin und weg" sind, bietet das Kindermuseum mit der gleichnamigen Ausstellung ein Alternativprogramm für den Regentag. Sie soll das Interesse für technische Ideen und Innovationen wecken, Berührungsängste mit dem Thema Naturwissenschaft und Technik abbauen und die Besucher an technisch-naturwissenschaftliche Berufsgruppen heranführen. Heißt im Klartext: Lernen und spielen gleichermaßen.

27. und 28. Oktober, 9 bis 17 Uhr, FRida & freD





Damit auch die kleinen Grazer "hin und weg" sind, bietet das Kindermuseum mit der gleichnamigen Ausstellung ein Alternativprogramm für den Regentag. Sie soll das Interesse für technische Ideen und Innovationen wecken, Berührungsängste mit dem Thema Naturwissenschaft und Technik abbauen und die Besucher an technisch-naturwissenschaftliche Berufsgruppen heranführen. Heißt im Klartext: Lernen und spielen gleichermaßen. 27. und 28. Oktober, 9 bis 17 Uhr, FRida & freD Sauerkrautanimation

Diese 24 Stunden Gedenkaktion, im 32. Todesjahr von Josef Beuys, richtet den Fokus auf das immense humanistische Potential des menschlichen Bewusstseins.

27. Oktober, 20 Uhr bis 28. Oktober, 20 Uhr, Forum Srasrpark





Diese 24 Stunden Gedenkaktion, im 32. Todesjahr von Josef Beuys, richtet den Fokus auf das immense humanistische Potential des menschlichen Bewusstseins. 27. Oktober, 20 Uhr bis 28. Oktober, 20 Uhr, Forum Srasrpark Kulinarischer Rundgang

Die Stadtführung, die auch für Grazer interessant ist. Mehrere Stationen laden zum Gustieren ein - und das im Trockenen. Dazwischen hat man allerdings kurze Wegstrecken, daher Schirm nicht vergessen. Die Tickets gibt es bei Graz-Tourismus und sind immer rasch vergriffen. Aber keine Sorge: Die Rundgänge finden jeden Sonntag statt.

28. August, 10.30 Uhr, Treffpunkt bei Regen im Durchgang (Hof Stainzerbauer), Bürgergasse 4, 8010 Graz





Die Stadtführung, die auch für Grazer interessant ist. Mehrere Stationen laden zum Gustieren ein - und das im Trockenen. Dazwischen hat man allerdings kurze Wegstrecken, daher Schirm nicht vergessen. Die Tickets gibt es bei Graz-Tourismus und sind immer rasch vergriffen. Aber keine Sorge: Die Rundgänge finden jeden Sonntag statt. 28. August, 10.30 Uhr, Treffpunkt bei Regen im Durchgang (Hof Stainzerbauer), Bürgergasse 4, 8010 Graz Grazaveli Hip Hop

Eine Party, die zum Tanzen einlädt - von Westcoast- bis zum Golden-Age-Hip-Hop.

27. Oktober, 22 Uhr, p.p.c.



Noch mehr Veranstaltungen für dieses Wochenende in Graz gibt es hier!

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.