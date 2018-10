Facebook

11.59 Uhr: Die Panzer kamen auf Schienen

Wer es nicht wusste: Die heute in Graz ausgestellten Panzer sind gestern per Zug "angereist". Nachdem die Fahrzeuge in Kalsdorf abgeladen wurden, ging es weiter in die Stadt. Das Bundesheer hat davon ein Video auf Facebook gestellt. Vom Kampfpanzer "Leopard" 2A4 über den Schützenpanzer "Ulan" bis hin zum Allschutztransportfahrzeug "Husar" befinden sind die gepanzerten Fahrzeuge heute an der Mur.