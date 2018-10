Handydiebstahl in der Straßenbahn: 26-Jährigem wurde das Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Täter lief nach draußen und flüchtete in Richtung Volksgartenpark.

Sujetfoto © Juergen Fuchs

Der 26-Jährige war in der Straßenbahn Linie 1 in Richtung Eggenberg unterwegs und hatte sein Handy in der Hand. Diese Gelgenheit dürfte ein Dieb am Schopfe gepackt haben, er riss ihm das Gerät aus den Händen und lief durch die offenen Türen der Straßenbahn davon. Zugetragen hat sich der Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle Esperantoplatz/Arbeiterkammer.

Der unbekannte Täter ist laut Angaben des 26-jährigen Opfers etwa 1,85 Meter groß, hat kurze schwarze Haare, einen kurz geschnittenen Vollbart und ist etwa 30 Jahre alt. Er trug blaue Jeans, eine blaue Daunenjacke und einen schwarzen Rucksack.

.