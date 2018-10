Bis zu 80.000 Besucher werden heute bei der Leistungsschau des Bundesheeres in Graz erwartet. Wir halten Sie ständig darüber am Laufenden, was sich in der Innenstadt abspielt.

Auch diese beiden Soldatinnen empfangen die Besucher heute in Graz © (c) BMLV/Riedlsperger (Giessauf)

Was bisher nur den Wienern vorbehalten war, spielt sich heute auch in Graz ab: Zum Nationalfeiertag präsentiert sich das Bundesheer in einer großen Leistungsschau in der Landeshauptstadt. Die Schau wird zwar einiges kleiner sein als jene am Heldenplatz, kann aber vom inhaltlichen Angebot her durchaus mit dem Wiener Vorbild mithalten. Das Bundesheer plant immerhin mit bis zu 80.000 Besuchern.