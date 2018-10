Facebook

Hauptmann Gernot Hirschmugl ist seit 2017 im UNDAC-Team © Sven Olov-Sjökvist

Seine Uniform hat Hauptmann Gernot Hirschmugl abgelegt, als er Ende September nach Nigeria flog. „Ich war dort offiziell als Mitglied der UNO, nicht als Soldat des Bundesheeres“, betont der Offizier. Dass militärische Kräfte die zivilen bei Naturkatastrophen unterstützen, ist nicht überall ein so gewohntes Bild wie etwa in Österreich. "Außerdem war das so mit dem österreichischen Botschafter abgesprochen."

