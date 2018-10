Facebook

Zählen zu den Gewinnern: das Ehepaar Schwarz (Miss Cho) und Barbara Musek (Die Amsel) © Jürgen Fuchs, KLZ (2)

Sage und schreibe 24 Restaurants aus dem Großraum Graz finden sich in der am Mittwoch feierlich präsentierten Gault-Millau-Ausgabe wieder: Neben einer geballten Herd-Kraft in der Landeshauptstadt selbst wurden auch drei Lokale samt Küchenchefs in Graz-Umgebung mit Hauben ausgezeichnet.

