An der Karl-Franzens-Universität verbucht Rektorin Christa Neuper nach Verhandlungen in Wien ein Budget-Plus von 14 Prozent.

Rektorin Christa Neuper brachte aus Wien ein Plus von 14,4 Prozent mit © Juergen Fuchs

Die Freude über diese Verhandlungsrunde kann Christa Neuper, Rektorin an der Karl-Franzens-Universität Graz, nicht verhehlen. Kein Wunder, konnte sie doch in ihrem letzten Amtsjahr bei Verhandlungen mit dem Ministerium ein plus von 14,4 Prozent beim Budget herausholen. „Es ist der höchste Zuwachs der letzten 15 Jahre. Das sind 77 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre“, freut sich Neuper. Das ist weit mehr als die reine Indexsteigerung (die würde etwa 40 Millionen ausmachen).

