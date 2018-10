Beim Taizé-Jugendtreffen bittet Lucia Stockner am kommenden Wochenende über 600 Jugendliche aus 16 Nationen zum gemeinsamen Diskutieren und Beten.

Lucia Stockner © privat

Taizé, eine kleine Gemeinde in Frankreich, zieht jährlich zehntausende junge Menschen aus aller Welt an. Sie kommen dort zusammen, um gemeinsam zu singen, zu beten und sich auszutauschen. Abseits der Treffen auf französischem Boden gibt es in regelmäßigen Abständen auch kleinere regionale Zusammenkünfte Jugendlicher. Eine solche wird dieser Tage der steirischen Hauptstadt die Ehre erweisen.