Die Großbaustellen in der Leonhardstraße und in der Gleisdorfer Gasse werden nun finalisiert. Wann Bims und Autos wieder regulär fahren.

© Juergen Fuchs

Unterm Strich werden es knapp vier Monate gewesen sein, in denen die Gleisdorfer Gasse in Graz mächtig umgepflügt wurde: Starteten doch schon am 2. Juli die Gleisbauarbeiten zwischen Jakominiplatz und Luthergasse. Sie wurden auch zu einem Paradebeispiel für eine gängige Kollision in einer Stadt wie Graz: hier die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen - dort das Gefühl, das Ganze dauert einfach viel zu lange.

