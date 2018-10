Facebook

Die Autofahrerin wurde schwer verletzt ins Spital gebracht © RK

Eine 73-jährige Autofahrerin wurde bei einer Kollision mit einem Bus am Dienstagnachmittag in Gratwein (Bezirk Graz-Umgebung) schwer verletzt. Die Pensionistin aus Graz-Umgebung war mit ihrem Auto gegen 13 Uhr auf der Judendorfer Straße (L 302) von Gratkorn in Fahrtrichtung Gratwein unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. In diesem Moment kam ein Linienbus entgegen, den das Auto der Frau streifte. Danach krachte die 73-Jährige noch gegen das Auto einer 26-Jährigen, das hinter dem Bus hergefahren war.