Wegen starker Sturmböen steht die Schöckl-Seilbahn voraussichtlich den ganzen Mittwoch über still.

Derzeit stehen die Gondeln still © Michael Saria

Mit 110 km/h hat der Wind an diesem Mittwoch bereits über den Schöckl gepfiffen. "Und laut Prognosen wird der Sturm sogar noch stärker", heißt es seitens der Schöckl-Seilbahnen. Die Folge: Prophylaktisch stehen die Gondeln der Seilbahn bereits seit Dienstagabend still. "Und voraussichtlich wird das auch den gesamten Mittwoch über so bleiben."

