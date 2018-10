Facebook

Hohe Rauchverletzung © BF Graz

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Peter waren am frühen Nachmittag die Berufsfeuerwehr und das Rote Kreuz im Einsatz. Nach ersten Informationen hatte der Bewohner einer Wohnung eines Wohnhauses Am Peierlhang Kochgut am eingeschalteten Herd stehen lassen. Dieses fing Feuer, es kam zu einem ausgedehnten Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung.

Eine ältere Person konnte aus der Wohnung flüchten und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH eingeliefert. Auch eine Person, die sich im Stiegenhaus im Stockwerk über der Brandwohnung aufgehalten hatte, musste versorgt werden. Der Brand war rasch gelöscht, die Berufsfeuerwehr führte noch umfangreiche Sicherungsarbeiten durch und durchlüftete das Gebäude. Insgesamt war die Berufsfeuerwehr mit 23 Kräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt.

Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.