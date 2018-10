Der vierte "Ultimative Sommelier Battle" fand am Montagabend erstmals in Graz statt: Die drei Wirte des Grazer Laufke wussten ihren Heimvorteil gegen die Wiener Konkurrenz zu nutzen. Und das waren immerhin zwei "Sommeliers des Jahres".

Duell an den Flaschen

Jakob Schönberger, Matthias Pitra, Steve Breitzke, Markus Neuhold, Herbert König © Laufke

Die Regeln sind schnell erklärt: Vier Gänge werden aufgetischt, zu jedem Gang wird jeweils ein Wein pro Sommelier eingeschenkt - und zwar immer blind. Macht fünf Weine pro Gang und 20 Weine am Abend. Am Ende entscheiden die Gäste, welche Weine ihnen am besten geschmeckt haben und wer somit als Sieger aus dem vinophilen Duell herausgeht.

Der vierte "Ultimative Sommelier Battle" hat am Montagabend erstmals in Graz stattgefunden: Die drei Wirte des Grazer Laufke wussten ihren Heimvorteil gegen die Wiener Konkurrenz zu nutzen. Erstmals ging der Titel nämlich in die Steiermark - Laufke-Gastgeber Jakob Schönberger und seine beiden Kollegen Herbert König und Markus Neuhold siegten gegen zwei der absoluten Top-Stars der Branche, nämlich Steve Breitzke (u.a. Gault&Millau Sommelier des Jahres 2016) und Matthias Pitra (u.a. Vineus Sommelier des Jahres 2018) aus dem Wiener Weinbistro MAST.

Am Ende war es ein knappes Rennen, das Schönberger übrigens auch mit zwei Weinen seines eigenen Weinguts für sich entscheiden konnte. Sein Sieger-Flight an diesem Abend: Aligoté 2015 von François Écot, Riesling 2014 von Hannes Hirsch aus Heiligenstein sowie Sauvignon Blanc Kräften 2010 und Blaufränkisch Lehmgrube 2005 – beide aus dem Hause Schönberger. Damit wanderte der begehrte Titel erstmals nach Graz.

Unter den 80 Gästen, die die Weine zu den Gängen blind verkosteten und mit ihren Bewertungen schließlich den Sieger kürten, waren auch zahlreiche Winzer zu finden wie etwa Stefan und Bernhard Schauer, Markus Faulhammer, Michi Lorenz, Christoph Polz, Hannes und Michael Gross sowie Matthias Trummer und Günther Schönberger.