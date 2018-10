Kamera läuft!Filmstadt Graz: Demnächst wird in der Landeshauptstadt wieder gedreht

An zahlreichen Schauplätzen in Graz dreht Filmemacher Igor Friedrich Petkovic Szenen für seinen Film "Die Poesie des Fährmanns". Der Grazer Markus Emil Müller hat seinen Film bereits abgedreht.

Markus Emil Müller bei Dreharbeiten © M.E. Müller

Erst vor wenigen Tagen sind jene Szenen der Krimiserie „Das Team“ über die Fernsehbildschirme geflimmert, in denen Graz als Filmkulisse zu sehen war. Schon im November hat man gute Chancen, bei einem Stadtspaziergang wieder auf ein Kamerateam zu stoßen. Diesmal wird man sich allerdings umsonst nach internationalen Stars am Set umschauen. Wenig Glamour, dafür einen inhaltlich umso interessanteren Film dreht der in Graz lebende Künstler und Filmemacher Igor Friedrich Petkovic.

Roadmovie

„Mein Film ,Die Poesie des Fährmanns' ist eine Art Roadmovie, im Mittelpunkt stehen Menschen, die Grenzen überschreiten, ob geografische, kulturelle oder sprachliche“, erklärt Petkovic. Der Filmemacher ist dem Lauf der Donau bis nach Bulgarien gefolgt, um dort mit den letzten Fährmännern zu sprechen, die von einer Seite des Flusses zur anderen übersetzen. In Graz thematisiert er historische und aktuelle Verwebungen der Stadt mit Südosteuropa. „In der Zweierbosniakengasse spreche ich etwa mit einem Historiker über das in Graz stationierte k. u. k. Regiment aus Banja Luka, nach dem diese Straße benannt wurde“, erklärt der Filmemacher. Gedreht wird ab November an vielen Plätzen in Graz. Marburg, Belgrad und Novi Sad stehen ebenfalls noch auf der Liste der Drehorte. Bis zum kommenden Herbst will Petkovic seinen Film fertigstellen und ihn dann im Kulturjahr 2020 bei der Diagonale zeigen.

Zweiter Kurzfilm

Schon alle Szenen für seinen Kurzfilm „Anderswo“ hat hingegen der Grazer Kameramann und Regisseur Markus Emil Müller im Kasten. Gedreht wurde in den letzten Wochen in Veitsch im Mürztal. „Anderswo“ ist der zweite Kurzfilm Müllers, der seine Ausbildung an der New York Film Academy gemacht hat. Mit „Tata“, seinem Kurzfilm-Erstling, war Müller bei 35 Festivals vertreten, unter anderem bei der Diagonale 2017. „Ich arbeite auch an zwei Drehbüchern für Langspielfilme“, gibt Müller Einblick in seine Pläne.

Einen Höhepunkt für das anspruchsvolle Grazer Filmpublikum hält übrigens schon die kommende Woche bereit. Im Forum Stadtpark findet vom 31. Oktober bis 11. November das Festival für Dokumentarfilm und Diskurs, „Crossroads“, statt.

