Literaturhaus-Chef Klaus Kastberger: "Bücher sind noch lange nicht am Ende" © APA

Herr Kastberger, der Ball ist aufgelegt: Was also kann Literatur Ihrer Ansicht nach?



KLAUS KASTBERGER: Unübertroffen ist für mich in diesem Zusammenhang immer noch eine Formulierung von Jean-Paul Sartre. Ihm zufolge eröffnet Literatur dem Leser oder der Leserin sukzessive Räume von Freiheit. Für mich war diese Erfahrung immer entscheidend: Literatur lässt mich die Welt neu begreifen und zeigt mir Dinge, die ich bisher noch nicht oder noch nicht in dieser Form kannte. Sie führt in unbekanntes Terrain, nicht nur geographisch, sondern vor allem in neue denkerische Räume hinein. Aber das ist nur eine Antwort auf die Frage, was Literatur kann. Ihr Potenzial ist auch weiterhin riesig.



Die höchst umtriebige Literatin Lucy Fricke meinte in einem Gespräch, Literatur solle nicht Papier erzeugen, sondern Materie. Wohl wahr, oder?



Ist nicht Papier auch Materie? Das merkt man spätestens dann, wenn einem bei der Suche in einem der oberen Regalbretter einmal so ein dicker Wälzer auf den Kopf fällt. Lesen funktioniert aber auch ohne die Materialität des Buches. Auch über E-Books erschließen sich fiktionale Welten. Und bei allem kulturpessimistischen Gedröhne steht doch immer eines fest: Zumindest in dieser Form wird Literatur sicher überleben. Wobei ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass wir noch lange nicht am Ende der Gutenberg-Galaxis angekommen sind. Gedruckte Bücher werden einst das Flair von Vinyl haben.



Was erhoffen Sie sich von dieser Veranstaltung?



Wir wollen klarmachen, für wen Literatur aus welchen Gründen wichtig ist. Prominente Kritikerinnen und Kritiker sind mit ihren Herzstücken eingeladen. Also mit Büchern, für die sie brennen, wenn man das in diesem Zusammenhang so sagen darf. Am Ende hoffen wir, dass nicht nur unserem Publikum, sondern auch uns selbst sehr deutlich vor Augen steht, was Literatur kann. Begeisterung ist dafür ein guter Trägerstoff.



Die Unterhaltung kommt keineswegs zu kurz, vor allem durch die skurril klingende Show „Roboter mit Senf“. Was wird da geboten?



Clemens Setz wird ein Zauberkunststück vorführen, hoffentlich. Mit Gilbert Prilasnig matchen wir uns in einem kleinen Quiz und Sarah Wipauer trägt ein paar grandiose Texte vor, über die man noch reden wird. Außerdem gibt es eine Assistentin, die dem Vernehmen nach sehr grantig, und einen Roboter, der wahrscheinlich sehr liebenswürdig ist. Ein Element der Show ist ein Bassena-Talk, bei dem über aktuelle Themen der Literatur so geredet wird wie bei einem zufälligen Treffen zweier Personen im Stiegenhaus. Rundherum gibt es Musik. Sollte das Format funktionieren, schenken wir es dem Fernsehen.

