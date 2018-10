Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ingrid Stadtegger gehört seit achtzehn Jahren fix zum Geidorfer Markt. © Georg Tomaschek

Jeden Mittwoch und Samstag findet der Bauernmarkt am Geidorfplatz statt. Ingrid Stadtegger ist von Beginn an dabei: "Seit achtzehn Jahren verkaufe ich hier Gebäck und Fleisch. Freitags stehe ich zusätzlich in Mariagrün." Das angebotene Fleisch stammt von den eigenen Schweinen und auch die Zutaten für das Gebäck werden großteils selbst angebaut. "Ich verwende unser eigenes Getreide und je nach Saison auch Obst wie Kirschen oder Zwetschken von unserem Hof", verrät die Landwirtin.

Brot und Kuchen werden für jeden Markttag von ihr frisch gebacken: "Dafür stehe ich um eins in der Früh auf!" Bei den Kunden am beliebtesten ist der Apfelkuchen, auch alle Strudelsorten gehen immer gut. Im Winter gibt es stets Cremeschnitten, für die Stadtegger ihren Vorrat an eingefrorenen Früchten verwendet.

Marktpreise Apfelstrudel 10€ je Kilo Brownies 1,80€ je Stück Buchteln 1,60€ je Stück Champignons ab 4,50€ je Kilo Geselchtes 12€ je Kilo Honig 13€ je Kilo Nusskuchen 1,80€ je Stück Nussschnecken 1,60€ je Stück Schweinskarree 20€ je Kilo Speck 15€ je Kilo Topfenstrudel 10€ je Kilo Topfentascherl 1,60€ je Stück Weintrauben 3€ je Kilo