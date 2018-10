Facebook

In der Nacht auf Freitag, 19. Oktober, drangen bislang unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Grazer Innenstadt ein. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 18 Uhr des Vorabends und 9.15 Uhr am Morgen. Die Diebe gelangten durch Abdrehen des Zylinderschlosses der Eingangstüre in das Innere des Geschäftes, wie die Polizei mitteilte.