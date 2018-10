Neue Wallet in Kreditkarten-Größe für "Hodler"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Card Wallet © Coinfity, Youtube

Das Grazer Unternehmen Coinfinity, bekannt für seine Bitcoin-Automaten und Bitcoin-Bons, hat zusammen mit der Österreichischen Staatsdruckerei eine Methode entwickelt, wie man Bitcoin lange Zeit sicher Speichern kann.

Üblicherweise speichern Besitzer von Bitcoins diese direkt auf ihrem Computer. Unvorsichtige Nutzer lassen die Coins sogar in den Online-Walltes der Tauschbörsen. Beide Methoden bergen ein Risiko: Die Daten am Computer können verloren gehen und die Online-Wallet kann gehackt werden. In beiden Fällen sind die Bitcoins verloren.

Deshalb hat Coinfinity Card-Wallet entwickelt. Sie hat die Größe einer Kreditkarte und ist sehr robust. Die Wallet-Adresse ist vorne auf der Karte abgebildet. Der sogenannte Private-Key, die einzige Möglichkeit auf die Wallet zuzugreifen, sind auf der Rückseite angebracht, verdeckt von einem Klebestreifen.

Card Wallet Card Wallet

Das Produkt richtet laut dem Internetportal Trendingtopics sich vor allem an jene Bitcoin-Besitzer, die auf "Hodl" setzen, sprich die gekauften Bitcoins über mehrere Jahre nicht anrühren wollen, um so von der Kursentwicklung zu profitieren.