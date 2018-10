Demo in Graz

Postkarte für LH Schützenhöfer: PROGE-Chef Andreas Martiner, AK-Präsident Josef Pesserl, Ex-GKK-Obfrau Verena Nussbaum, ÖGB-Chef Horst Schachner, Betriebsratsvorsitzender Gerald Haßler © Ballguide / Möstl

Die Beschäftigten der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse machten am Donnerstag mobil: Die Zentralisierung in Wien, der Personalaufnahmestopp, die neue Form der Beitragsprüfung sind Thema. Und nicht zuletzt auch die Sorge darum, dass am Ende des Prozesses die Privatisierung der profitablen kasseneigenen Einrichtungen steht.

