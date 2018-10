Neue Zahlen zur Bevölkerungsstatistik: Fast 1,25 Millionen Menschen leben in der Steiermark, der Ausländeranteil liegt bei 10,6 Prozent. Vor allem der Raum Graz legt kräftig zu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fast 1,25 Millionen Menschen leben in der Steiermark. Und sie werden immer älter © Fuchs Jürgen

Es ist wieder ein Rekordergebnis: Exakt leben in der Steiermark mit Stichtag 1. Jänner des Jahres 1,240.214 Menschen in unserem Bundesland. Mehr waren es im Rückblick bis 1952 noch nie. Und ein Ende des 2001 einsetzenden massiven Aufwärtstrends, der jährlich den Rekord purzeln lässt, ist „derzeit nicht abzusehen“, da legen sich die Landesstatistiker in ihrer Interpretation der aktuellen Daten fest.