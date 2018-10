Facebook

Alexia Getzinger übergibt die Joanneumskarte an Hermann Zoller (Landesschulrat) und die Schüler der Neuen Mittelschule Eggersdorf © UMJ/Kucek

Das neue Schuljahr läuft fürs Universalmuseum Joanneum offenbar gut an. Rund 1000 Schüler und deren Lehrer verbrachten bislang einen erlebnisreichen Schultag in den Museen des Joanneums. Gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs nahmen fünf Neue Mittelschulen aus Deutschfeistritz, Eggersdorf, Kalsdorf, Feldkirchen und Hausmannstätten an speziellen Schultagen im Museum teil.

