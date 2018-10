Neuer Abgeordneter, neues Budget und noch dazu Klimakrise und Kassenreform. Die Landtagssitzung am Dienstag wird spannend. Im Livestream.

Protest der KPÖ vor dem Landhaus © Thomas Rossacher

Erst Sesselrücken bei der FPÖ, dann Rochaden in der SPÖ. Asnahmsweise ist es nun die ÖVP, die einen neuen Abgeordneten stellt. Der Land- und Forstwirt Friedrich Reisinger übernahm das Mandat von Hermann Hartleb.

Die strittige Kassenreform bringen Werner Murgg und KPÖ aufs Tapet: Man befürchtet nach der "Kassen-Zentralisierung" den Verlust von Arbeitsplätzen. Ob der gefragte Hermann Schützenhöfer Details kennt?

Die Klimakrise machen Lambert Schönleitner und Grüne wiederum zum Thema. Adressat ist Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ). Heikle Forderung: Das mittelfristige Aus für Ölheizungen.

Im Livestream:

Der Livestream aus dem Landtag:

Lang war bereits zu Beginn gefragt: Als Finanzreferent stellte er das Doppelbudget 19/20 vor. Das enthält einerseits eine Kostenbremse über 407 Millionen Euro, andererseits Milliardenausgaben.

Lang wiederholte im Landhaus seinen Leitspruch vom vernünftigen Sparen und gezielten Investieren.

Man werde die Schulden-Entwicklung massiv abflachen, die Schulden (Land alleine) blieben unter 5 Milliarden Euro. Ohne Seitenhieb nach Wien ging’s nicht: Durch den Familienbonus verliert das Land 33 Millionen Euro im Jahr.

Gerald Deutschmann (FP) sah hingegen den Schuldenkurs fortgesetzt. Die Regierung werde bis 2020 rund 900 Millionen Euro zusätzliche Schulden gemacht haben.

Claudia Klimt-Weithaler (KP) ätzte: Sie sei seit 13 Jahren im Landtag und „die Einsparungen der Landesregierung gehen auf keine Kuhhaut. Dafür wäre jedes Rindsvieh zu klein.“

Vom Geld zu jenen, die wenig haben: Rund 196.000 Steirer sind armutsgefährdet, so eine Studie, die in der Landstube sicher für Debatten sorgen wird.

Noch vor der Sitzung hat die KPÖ mit Claudia Klimt-Weithaler eine Aktion gegen Kinderarmut vor dem Landhaus gemacht. Mit Weckern in der Hand wurden Maßnahmen wie eine Kindergrundsicherung gefordert.

Weitere Themen

Der Verkehr macht einmal mehr mit der B320 und dem Ankauf der alten Bahntrasse von Trofaiach von sich reden.

Lara Köck (Grüne) hoffte von Bildungs-Landesrätin Ursula Lackner Neues über Kürzungen an Brennpunktschulen zu erfahren. Köck: „Kein Kind darf zurückbleiben.“ Lackner erinnerte, dass der Bund die Stellen verteilt. Rund 47 Dienstposten fielen weg, das Land finanziert 20 Posten, um die Gruppengröße bei max. 15 zu halten.

Der Landesrechnungshof hatte die fusionierte Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld geprüft. Stefan Hermann und FPÖ haken da ein.

