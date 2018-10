Facebook

© Jürgen Fuchs

In den letzten Wochen wurde am Konzept gefeilt, heute geht der erste Folge online. Unter dem Titel „Graz – laut gedacht“ diskutieren Fachleute, Prominente und Politiker künftig über die spannendsten Fragen der Stadt. Den Auftakt machen Schauspielerin Pia Hierzegger und Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) zum Thema Verbote“. Gemeinsam mit Kleine-Zeitung-Redakteur David Knes debattieren sie über das Ordnungsbedürfnis der Grazer, Cannabis, Alkoholverbot, Sperrstunden und vieles mehr. Im Gespräch wird es manchmal lustig, dann doch wieder politisch: So kann sich Eustacchio vorstellen, neue Möglichkeiten zu schaffen, um Parks mit Rädern zu queren.

Folge 1: Graz – Die Verbotshauptstadt?

Mit den Podcasts bietet die Kleine Zeitung ihren Lesern und Usern neben der Zeitung und dem ausführlichen Online-Angebot ein zusätzliches Format an. Elle Episoden werden auf lautgedacht.kleinezeitung.at und auf iTunes sowie Spotify online gestellt. Wenn Sie mitreden wollen, wenden Sie sich an laut.gedacht@kleinezeitung.at