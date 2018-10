Staatsverweigerer-Prozess"Frau Präsidentin" wollte "Staat Steiermark"

Monika U., "Präsidentin" des "Staatenbundes“, ist am Wort. Sie sieht sich als souveräner Mensch und als Opfer der „Firma Österreich“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Monika U. gab am Dienstag Einblick in ihre Welt – die wohl nicht erst seit ihrer Verhaftung eng und bedrückend erscheint © APA

Heute wird im Grazer Straflandesgericht der Prozess gegen 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" mit weiteren Befragungen fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag bezeichnete der Staatsanwalt die Präsidentin des Vereins als "gefährlichste Hasspredigerin Österreichs". Am zweiten Verhandlungstag war nach einigen Verteidiger-Plädoyers die Hauptangeklagte am Wort. Heute ab 9 Uhr wird der Prozess fortgesetzt:

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.