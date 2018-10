Auf der A 9 Pyhrnautobahn gab es heute Abend eine Sperre: Ein Pkw-Lenker hat am Steuer einen Herzinfarkt erlitten und fuhr in den Straßengraben. Der Notarzthubschrauber C 12 musste auf der Autobahn landen.

© Juergen Fuchs

Die A 9 in Richtung Spielfeld war am Dienstagabend auf Grund eines Unfalles nach einem medizinischen Notfall gesperrt. Der Rettungshubschrauber C 12 musste landen, um den Lenker, der am Steuer einen Herzinfarkt erlitten hatte, zu versorgen.