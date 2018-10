Im Rahmen des „Tages der Wiederbelebung“ konnten mit 80 Studierenden und freiwilligen MitarbeiterInnen über 2500 Menschen in Graz zu zukünftigen LebensretterInnen trainiert werden.

Lebensretter in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin

Jeder Zehnte in Österreich erleidet im Laufe seines Lebens einen unerwarteten Herzstillstand. Nach drei bis fünf Minuten treten bleibende Schäden im Gehirn auf. Der Notarzt trifft meist aber erst nach acht bis zwölf Minuten ein. Aus diesem Grund fand am Dienstag die Initiative „Drück Mich“ der Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin statt. Würden bereits Anwesende mit der Wiederbelebung beginnen, können österreichweit jährlich 1.000 Leben zusätzlich gerettet werden, so die Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin.