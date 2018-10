Facebook

© Juergen Fuchs

36 Meter Zelt-­Durchmesser, cremeweiß mit blauen und gelben Ornamenten, getragen von vier Masten, 1500 Sitzplätze, Durchmesser der Manege rund 10,8 Meter, Farben der Innen­einrichtung. Purpurrot, Gold und Cremeweiß, mit echtem Mohair bezogene Stühle in den Logen und im Parkett. 44 Opern-/Galerielogen im oberen Ring. 17 Parkettlogen an der Manege: Das ist das Zelt, in dem ab Freitag die neue Show des Circus Roncalli am Grazer Messegelände über die Bühne geht.

