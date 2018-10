Uni lädt zu "Kunst trifft Theologie"

Facebook

Bischof Hermann Glettler ist einer der Referenten © Ballguide/Grossschädl

"Kunst trifft Theologie": Unter diesem Leitwort widmet sich die Katholisch-Theologische Fakultät an der Universität Graz im kommenden Wintersemester verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen wie Theater, Musik, Literatur, Fotografie und Bildende Kunst. Neben in Graz und anderswo lehrenden Theologinnen und Theologen kommen dabei auch künstlerisch Tätige, der deutsche Starsoziologe Hartmut Rosa und als ehemaliger "Künstlerpriester" in Graz-St.Andrä der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler zu Wort. Den Rahmen bildet die diesjährige, für ein breites Publikum offene Vorlesungsreihe "Religion am Donnerstag" an der Theologischen Fakultät.