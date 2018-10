Auf bis zu 20 Minuten Verzögerung müssen sich Autofahrer und Öffi-Gäste in Graz einstellen. Die aktuellen Staupunkte.

© Fotolia (Predrag Sepelj)

Wenn Sie durch Graz fahren, müssen Sie an diesem Montag mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Schon Montagfrüh berichten Autofahrer und Öffi-Gästen von längeren Staus im gesamten Stadtgebiet. Grund dürften die immer noch andauernden Gleisarbeiten in Gleisdorfergasse und Leonhardstraße in Kombination mit weiteren Baustellen, vereinzelten Unfällen und Straßensperren sowie grundsätzlich erhöhtem Verkehrsaufkommen sein.