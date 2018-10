1,5 bis 2 Millionen Euro jährlich investiert Siemens in den Forschungsstandort TU Graz. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bei Vertragsunterzeichnung dabei.

Siemens-General Wolfgang Hesoun, LH Hermann Schützenhöfer, TU-Rektor Harald Kainz © Land Steiermark/Streibl

Schon seit Jahrzehnten schätzen sie sich als Partner: Die Technische Universität Graz und Siemens Österreich, wie am Montag TU-Rektor Harald Kainz und Siemens-General Wolfgang Hesoun feststellten. Ein Viertel aller Siemens-Angestellten arbeitet in der Steiermark (2600), ein Drittel der Siemens-Forscher österreichweit sind in der Steiermark tätig (300), vor allem im Bereich Mobility (Schienentechnik).