An der Montanuni Leoben läuft die Bewerbungsfrist für den künftigen Rektor ab. An der Uni Graz ist noch Zeit.

Montanuniversität Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Das Studienjahr an den Universitäten hat eben begonnen, da stehen schon die ersten wichtigen Entscheidungen an. An der Montanuniversität Leoben endet am 22. Oktober die Bewerbungsfrist für jene, die sich für das vierjährige Amt des Rektors interessieren. Viele gehen davon aus, dass sich der jetzige Rektor Wilfried Eichlseder für eine dritte Amtszeit bewerben wird. In jedem Fall kann ein Nachfolger eine höchst erfolgreiche Uni übernehmen: In Rankings ist man immer weit vorne – eben errang Leoben im Bereich Metallurgie den 17. Platz unter 200 Unis weltweit.

