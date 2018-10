Bulme: Umbau um 22 Millionen derzeit auf Eis

Facebook

Umgesetzt wird ein Entwurf des Architekturbüros Pfeil beim Ausbau der Grazer Bulme © PFEIL ARCHITEKTEN ZT GMBH

So weit wie jetzt waren wir noch nie“, unterstreicht Günther Greier trotz allem hoffnungsfroh. Schon sein Vorvorgänger habe sich um den Um- und Ausbau der Schule bemüht, so der Direktor der HTL Bulme Graz-Gösting. Viele Jahre später liegen nun umsetzungsreife Pläne und alle behördlichen Genehmigungen für das 22-Millionen-Euro-Projekt vor. Und trotzdem: War ursprünglich geplant, dass im heurigen Sommer die Bagger auffahren, so verzögert sich nun der Baustart.

