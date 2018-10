Verrückt? Unterhaltsam? Kreativ? Oh ja! Die Seifenfabrik steht heute und morgen ganz im Zeichen von Manga und Anime. Willkommen in einer eigenen Welt.

Paulina (2.v.l.) und ihre Freunde sind extra aus Wien und Moskau angereist © Schaupp

"Warum wir uns verkleiden und auf die Convention gehen? Weil es Spaß macht!", sagt die Dame im rot-weiß-gelben McDonald's Outfit, die extra aus Wien angereist ist. Dieses Wochenende findet die "AkiCon Graz" in der Grazer Seifenfabrik statt, eine Convention für Manga und Anime-Liebhaber. Motto: "From the Dark Forest". Doch nicht nur Waldgestalten machen hier die Runde. Kreative Masken, Menschen in Morphsuits (Ganzkörperanzüge), Gothic-Figuren, Super-Marios, Filmcharaktere - sie alle treiben sich hier herum.