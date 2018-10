Facebook

© Michael Saria

In Graz gibt es ihn schon seit April, nun ist er auch in Wien vertreten: der erste Cannabis-Automat "Dr. Greenthumb". Hier kann man nach einer Alterskontrolle wie an einem Zigarettenautomaten per Bankomatkarte Cannabis kaufen. Bis Ende 2019 sollen 49 weitere Automaten hinzu kommen, erklärte Patrick Ashrafi, Geschäftsführer der Firma im "Wien heute"-Interview.